سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتا ليبلغ 28ر43 دولار
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بسبب زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا ونيجيريا.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 91ر46 دولار للبرميل كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ليصل إلى مستوى 20ر44 دولار. (كونا)
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