سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتا ليبلغ 28ر43 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 28ر43 دولار أمريكي مقابل 73ر43 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بسبب زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا ونيجيريا.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 91ر46 دولار للبرميل كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا ليصل إلى مستوى 20ر44 دولار. (كونا)