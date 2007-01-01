سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 07ر1 دولار ليبلغ 89ر41 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 07ر1 دولار في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 89ر41 دولار أمريكي مقابل 96ر42 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس وسط تعاملات متقلبة مع تزايد القلق من استمرار وفرة الإمدادات العالمية بفعل تنامي إنتاج الخام الأمريكي وانخفاض نشاط التكرير في الصين.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 20ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 82ر44 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا ليصل إلى مستوى 53ر42 دولار. (كونا)
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