سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 10ر1 دولار ليبلغ 87ر42 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 10ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 87ر42 دولار أمريكي مقابل 77ر41 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بدعم من تراجع سعر صرف الدولار وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة لثالث أسبوع على التوالي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 65ر46 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف 86 سنتا ليصل الى مستوى 24ر44 دولار. (كونا