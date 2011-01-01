سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 24 سنتا ليبلغ 11ر43 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 11ر43 دولار أمريكي مقابل 87ر42 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد انخفاض في انتاج الخام الأمريكي الذي بلغ نحو 100 ألف برميل وسط تشجع المشترين وتجاهلهم زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام بلغت نحو 118 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 31ر47 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا ليصل الى مستوى 74ر44 دولار. (كونا)