سعر سلة خامات (أوبك) يستقر عند 48ر44 دولار للبرميل

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الخميس ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الاربعاء الماضي بواقع 25 سنتا ليستقر عند 48ر44 دولار للبرميل مقابل 23ر44 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 76ر40 دولار للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك قد اكدت في تقريرها الأخير ان نسبة التزام الدول داخل المنظمة وخارجها خلال شهر مايو الماضي بقرار خفض حصص الانتاج بلغت 100 في المئة.

وكانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) والمنتجون من خارج المنظمة في فيينا اتفقوا في 22 يناير الماضي على وضع الية شهرية للرقابة على معدلات انتاج النفط بما يضمن الالتزام بقرار خفض الانتاج المتفق عليه في مؤتمري فيينا في نوفمبر ديسمبر الماضي والقاضي بخفض الانتاج بواقع مليون و758 الف برميل في اليوم بهدف دعم الاسعار والاستقرار في السوق النفطية.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بخفض الانتاج التي يترأسها وزير النفط ووزير الكهرباء عصام المرزوق اجتماعها الوزاري في 22 يوليو المقبل في روسيا. (كونا)