سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 50 سنتا ليبلغ 60ر46 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 60ر46 دولار أمريكي مقابل 10ر46 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية تذبذبت أسعار النفط بين الهبوط والصعود أمس الثلاثاء بفعل علامات أولية على أن الزيادة المستمرة في انتاج الخام الأمريكي ربما تتباطأ.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 7 سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 61ر49 دولار في حين ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا ليصل إلى مستوى 08ر47 دولار. (كونا)
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