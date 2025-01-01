سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتا ليبلغ 25ر46 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 25ر46 دولار أمريكي مقابل 60ر46 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة في صادرات بعض الدول المنتجة.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 82ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 79ر47 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92ر1 دولار ليصل إلى مستوى 13ر45 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
ارتفاع ضحايا فيضانات بالصين إلى 56 قتيلًا و22 مفقودًا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تجتاح مناطق جنوب الصين والناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية إلى 56 قتيلا و22 ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 1ر32 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6670 نقطة و 99ر0 نقطة للوزني ... التتمة
(السكنية) تخصص مكتبا دائما لممثلي وزارة الدفاع بمشروع جنوب المطلاع
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء تخصيصها مكتبا دائما لممثلي وزارة الدفاع في موقع مشروع القسائم بجنوب المطلاع بغية التعامل مع ... التتمة
إليك بعض النصائح للاستفادة من البحث على غوغل
من منا لا يلجأ مرة في اليوم على الأقل إلى محرك البحث الأشهر غوغل . إلا أن بعض الأساليب تسهل لنا عملية البحث هذه وتجعهلها ... التتمة