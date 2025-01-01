سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتا ليبلغ 25ر46 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 25ر46 دولار أمريكي مقابل 60ر46 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة في صادرات بعض الدول المنتجة.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 82ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 79ر47 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92ر1 دولار ليصل إلى مستوى 13ر45 دولار. (كونا)