سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 49 سنتا ليبلغ 68ر43 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 68ر43 دولار أميركي مقابل 17ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات أمس في الولايات المتحدة ليبلغ نفط القياس العالمي (مزيج برنت) لشهر سبتمبر مستوى 90ر46 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس المقبل إلى مستوى 41ر44 دولار للبرميل. (كونا)