وزير النفط الكويتي يبحث مع وفد حكومي صيني تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير النفط الكويتي وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اليوم الثلاثاء مع وفد حكومي صيني ضم عددا من كبار الخبراء الصينيين تعزيز سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المرزوق في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعه بالوفد الصيني ان الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعي النفط والكهرباء والماء مبينا انه استعرض للوفد احتياجات دولة الكويت من الطاقة المستقبلية والاستثمارات في المصافي النفطية ومجمعات البتروكيماويات خارج الكويت.

وأضاف المرزوق ان الاجتماع تطرق الى احتياجات دولة الكويت من الطاقة خلال ال20 السنة المقبلة من حيث انشاء المحطات سواء كانت بالوقود او بالطاقة البديلة مشيرا الى استعداد الجانب الصيني لتعزيز التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الكويتية لانشاء مصافي جديدة في الصين.

من جهته اكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات ل(كونا) إن زيارة الصيني للكويت تأتي ترسيخا للتعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار فضلا عن مشاركة الجانب الصيني في تنفيذ المشروعات العملاقة بالبلاد.

وأضاف ان هذا الاجتماع يتوافق مع الرؤية الاميرية السامية (رؤية 2035) الى جانب مبادرة (الحزام والطريق) الصينية مؤكدا وجود رغبة جادة من كلا البلدين الصديقين في ترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

ويبحث الوفد الحكومي الصيني الذي وصل البلاد يوم أمس الاثنين مع كبار المسؤولين في البلاد اخر المستجدات والدراسات المتعلقة بخطة التنمية في الكويت وسبل المساهمة في إحياء طريق الحرير القديم عبر انشاء مشروعات استراتيجية منها (مدينة الحرير وضواحيها) و(تطوير الجزر الكويتية الخمس).

ويضم الوفد الذي تستمر زيارته للبلاد اربعة ايام عددا من كبار الخبراء في مختلف الجهات الحكومية الصينية في مقدمتها بنك الصين للتنمية ومجلس الدولة للتنمية والاصلاح ومعهد التخطيط المدني الصيني والجمعية الصينية لمناطق التنمية وشركة المواصلات الحكومية الصينية ومجموعة الطاقة الدولية الصينية اضافة الى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية والمشاريع العملاقة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير شؤون الديوان الأميري عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى الصين في مايو الماضي التقى خلالها نائب الرئيس الصيني لي يوانشاو بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما تحقيق أاداف (رؤية 2035) لاستعادة دولة الكويت لريادتها ودورها الاقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري. (كونا)