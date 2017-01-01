سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2 سنت ليبلغ 70ر43 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 70ر43 دولار أميركي مقابل 68ر43 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط الخام إثر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي وأظهر تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام لترتفع أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي (مزيج برنت) بنحو 25ر1 دولار لتصل إلى مستوى 12ر48 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 31ر1 دولار لتصل إلى مستوى 71ر45 دولار للبرميل.

وأشار معهد البترول الأمريكي أمس إلى أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت أكثر من المتوقع بنحو 1ر8 مليون برميل الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 6ر495 مليون برميل. (كونا)