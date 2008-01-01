سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 38ر1 دولار ليبلغ 08ر45 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 38ر1 دولار في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ مستوى 08ر45 دولار أميركي مقابل 70ر43 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال التداولات في الولايات المتحدة أمس بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا كبيرا في إمدادات النفط الخام والبنزين المحلية.

وسجلت عقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس ارتفاعا بنحو 19ر1 دولار لتصل إلى مستوى 22ر46 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي (مزيج برنت) تسليم سبتمبر بنحو 01ر1 دولار لتصل إلى 53ر48 دولار للبرميل.

وكان معهد البترول الأمريكي قد ذكر يوم الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت أكثر من المتوقع بنحو 1ر8 مليون برميل الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 6ر495 مليون برميل. (كونا)