النفط الكويتي يرتفع 50 سنتا ليبلغ 88ر45 دولار
كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 88ر45 دولار أميركي مقابل 38ر45 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات يوم امس مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وبفضل قوة طلب مصافي التكرير في الصين.
وارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الى مستوى 64ر46 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي (مزيج برنت) بنحو 11 سنتا ليصل الى مستوى 02ر49 دولار للبرميل.
المواضيع الأكثر قراءة
قرقاش: دفع الدوحة مليار دولار في صفقة الصيادين كانت النقطة التي دفعتنا للتحرك
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن تقديم قطر لمليار دولار بينها 700 مليون للمليشيات الشيعية والحرس الثوري بالعراق في صفقة الصيادين ... التتمة
انطلاق محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
(رويترز) - اجتمع مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين وتعهدوا "ببدء العمل" في أول جولة كاملة من المحادثات الخاصة بشروط خروج بريطانيا من التكتل. ... التتمة
مسؤول كردي: من شبه المؤكد أن زعيم تنظيم الدولة ما زال حيا
(رويترز) - قال لاهور طالباني المسؤول الكردي الكبير في مكافحة الإرهاب يوم الاثنين إنه متأكد بنسبة 99 بالمئة من أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم ... التتمة
القضاء الباكستاني يحقق في ثروة نواز شريف
قررت المحكمة العليا في باكستان التحقيق في مصادر ثروة أسرة رئيس الوزراء نواز شريف وسط حال ترقب وتوتر في الساحة السياسية. ويأتي ذلك بعدما قال محققون ... التتمة