النفط الكويتي يرتفع 50 سنتا ليبلغ 88ر45 دولار

كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 88ر45 دولار أميركي مقابل 38ر45 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات يوم امس مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وبفضل قوة طلب مصافي التكرير في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الى مستوى 64ر46 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي (مزيج برنت) بنحو 11 سنتا ليصل الى مستوى 02ر49 دولار للبرميل.