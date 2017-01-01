ارتفاع النفط بعد تعهد نيجيريا بوضع حد لإنتاجها
استمرت أسعار النفط في الارتفاع اليوم بعد تعهدات من المملكة العربية السعودية ونيجيريا رفعت الآمال في حدوث توازن في السوق النفط قريبا.
وأعلنت السعودية أمس أنها ستخفض صادراتها في شهر أغسطس/آب إلى 6.6 مليون برميل يوميا، وفى الوقت نفسه تعهدت نيجيريا بعدم تخطي إنتاجها اليومي مستوى 1.8 مليون برميل، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن "أوبك" أن إنتاج البلاد بلغ 1.64 مليون.
وقال الاقتصادي في "أو سي بي سي" "برناباس جان": حتى إذا زاد الإنتاج في ليبيا فإن نطاق خفض صادرات السعودية سيظل كافيا لتعويض الزيادات المحتملة في الإنتاج من ليبيا ونيجيريا.
وفي الوقت نفسه، يواصل الطلب الصيني تقديم الدعم لأسعار النفط حيث ارتفع الطلب في البلاد بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو/حزيران وسط بناء "بكين" لمخزوناتها ، بحسب "إنرجي أسبيكت".
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.58% إلى 49.37 دولار للبرميل، وارتفع خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.60% إلى 47.08 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:23 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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