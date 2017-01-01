سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 99 سنتا ليبلغ 90ر45 دولار
(كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 99 سنتا في تداولات يوم أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 90ر45 دولار أميركي مقابل 91ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم امس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات امس الثلاثاء بعد أن قدم منتجو منظمة (أوبك) تدابير دعم إضافية للمساعدة في سرعة إعادة التوازن في العرض والطلب العالميين.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج (برنت) في العقود الآجلة بنحو 87 سنتا ليصل الى مستوى 47ر49 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر نحو 85 سنتا لتصل إلى مستوى 17ر47 دولار للبرميل.
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