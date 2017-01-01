ارتفاع صادرات النفط الخام الكويتي للصين بنسبة 4 %
أظهرت بيانات حكومية صينية اليوم الاربعاء ارتفاعا في صادرات النفط الخام الكويتي للصين في النصف الاول من العام الحالي بنسبة اربعة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 324 ألف برميل يوميا.
وذكرت البيانات الصادرة عن الادارة العامة للجمارك الصينية ان صادرات النفط الخام الكويتي الى الصين تجاوزت في شهر يونيو الماضي 300 الف برميل يوميا للمرة الرابعة على التوالي اذ صدرت دولة الكويت 315 الف برميل يوميا الى الصين بانخفاض يصل الى 3.5 في المئة على اساس سنوي.
وفي سياق متصل ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في شهر يونيو الماضي بنسبة 17.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 8.8 مليون برميل يوميا.
ولا تزال روسيا اكبر مزود نفط خام الى الصين اذ قفزت صادراتها بنسبة 27.1 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 1.28 مليون برميل يوميا تليها انغولا التي بشحناتها التي بلغت 1.01 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 10.5 في المئة.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بشحناتها التي تراجعت بنسبة 15.7 في المئة لتصل الى 941 الف برميل يوميا فيما حل العراق والبرازيل في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.
المواضيع الأكثر قراءة
إردوغان: جولة الخليج مثمرة والمساعي ستتواصل
(رويترز) - وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات دامت يومين ... التتمة
إردوغان: توقيع اتفاق لحصول تركيا على نظام صواريخ إس-400 الروسي
(رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا حققت تقدما بشأن خطط لشراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا وإنه جرى ... التتمة
صادرات تركيا ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017
قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الثلاثاء إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017 وإن هدف 2018 هو بلوغ 170 مليار دولار. ... التتمة
السراج وحفتر بصدد الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في ليبيا
أفادت مسودة بيان أرسله مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس وزراء ليبيا فائز السراج والقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر بصدد الاتفاق على ... التتمة