النفط الكويتي يرتفع 59ر1 دولار ليبلغ 49ر47 دولار

(كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59ر1 دولار في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ مستوى 49ر47 دولار أميركي مقابل 90ر45 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية قفزت أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها في حوالي ثمانية أسابيع خلال تعاملات أمس إثر إعلان إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وأشارت بيانات من إدارة المعلومات الأمريكية إلى أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 2ر7 مليون برميل الأسبوع الماضي فيما كان متوقعا أن تنخفض بنحو 2ر6 مليون برميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج (برنت) بنحو 67 سنتا ليصل إلى مستوى 87ر50 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط نحو 83 سنتا ليصل إلى مستوى 72ر48 دولار للبرميل.