النفط الكويتي يرتفع 70 سنتا ليبلغ 85ر48 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 85ر48 دولار أميركي مقابل 15ر48 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام خلال تداولات أمس إلى أدنى مستوياتها بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في نحو شهرين عقب استعادة سوق النفط العالمي توازنه.
وانخفضت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 05ر0 في المئة لتصل إلى مستوى 45ر49 دولار للبرميل.
وأيضا انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) أمس بنحو 24 سنتا لتصل إلى مستوى 98ر51 دولار للبرميل.
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