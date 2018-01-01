(البترول الوطنية) الكويتية: إنجاز 86 في المئة من مشروع الوقود البيئي

-- قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله العجمي إن الشركة تعمل على متابعة مشروع الوقود البيئي الذي حقق نسبة إنجاز تبلغ 86 في المئة بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأضاف العجمي في لقاء مع جريدة (الجريدة) الكويتية اليوم الثلاثاء أنه تم الانتهاء من الشبكة الكهربائية الخاصة بالمشروع بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.

وأوضح العجمي أن تشغيل هذا المشروع سيقلل الإنفاق الرأسمالي المتوقع إلى أقل من مليار دينار كويتي (نحو 3ر3 مليار دولار أمريكي) إذ ستقتصر المشاريع على محطات الكهرباء الجديدة في مصفاة الأحمدي ومشروع المطلاع للمنتجات البترولية ومشاريع أخرى أقل من ذلك.

وحول مشروع خط الغاز الخامس أوضح أنه تم الانتهاء من 57 في المئة منه مشيرا الى أن سير العمل في المشروع يتم وفق المخطط له على أن يتم الانتهاء منه بداية عام 2019.

وذكر أن السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2018 ستكون سنة الإنجازات والتغلب على معظم التحديات التي كانت عالقة في الفترة الماضية مثل المشاريع المتعثرة.

وبين أنه تم التوصل إلى حلول تضمن الانتهاء من هذه المشاريع بأقرب وقت مثل مشروع خزانات الغاز في ميناء الأحمدي إذ سيتم البدء في التشغيل التجاري لأربعة خزانات هذا الاسبوع آملا تشغيل ستة خزانات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

وأكد العجمي أهمية مشروع مرافق معالجة الكبريت لدعم مكانة الكويت في تسويق وتصدير الكبريت مبينا أن مرافق هذا المشروع ورصيف التصدير جاهزة ميكانيكيا على أن يتم تشغيلها في الأسابيع المقبلة وأن يكون التشغيل التجاري والتصدير نهاية نوفمبر المقبل.

وأشار إلى مشروع الوحدة الجديدة لمعالجة الغازات الحمضية الذي تم فسخ عقده مع المقاول السابق والاتفاق مع مقاول محلي (غلف سبك) موضحا أنه سيتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل إذ سيعطي قدرة لوجستية للشركة.

وعن مشاريع الشركة المستقبلية ذكر أن هناك مشاريع قيد الدراسة بانتظار الحصول على الاعتماد وعلى رأسها مشروع مرافق تخزين المنتجات البترولية في المطلاع وهو مشروع كبير واستراتيجي وخدمي لمقابلة احتياجات الوقود بمناطق الكويت بناء على خطة التوسع الحضرية.