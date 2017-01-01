جولدمان ساكس: الطلب العالمي على النفط لا يزال قويا



رويترز) - قال جولدمان ساكس إن بيانات مايو أيار ويونيو حزيران تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط لا يزال قويا بقيادة النمو الاقتصادي القوي.



وقال البنك في مذكرة يوم الأحد "تشير البيانات في الولايات المتحدة واليابان والهند والصين وكوريا والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وفرنسا، الذين يمثلون 52 في المئة من الطلب العالمي ويسهمون بنسبة 80 في المئة من نموه، إلى نمو الطلب العالمي في يونيو حزيران بواقع 1.54 مليون برميل يوميا على أساس سنوي".



وقال البنك إن بيانات مايو أيار ويونيو حزيران تشير إلى أن الطلب على النفط نما 1.81 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2017، بما يزيد على النمو الفصلي الذي توقعه البنك في السابق والبالغ 1.55 مليون برميل يوميا، رغم ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.



ويتوقع جولدمان ساكس نمو الطلب بواقع 1.60 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52 دولارا للبرميل في 2017 وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.7 في المئة.



وانخفضت أسعار النفط يوم الاثنين لكنها تظل قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع بدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية صدرت الأسبوع الماضي وتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأمريكية رغم ارتفاع إنتاج أوبك الذي يكبح أسواق الخام.