النفط يتراجع مع ارتفاع الإنتاج بأكبر حقل ليبي
(رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط بيع شجع عليه انتعاش الإنتاج بأكبر حقول الخام الليبية إلى جانب قلق المستثمرين من زيادة إنتاج أوبك والولايات المتحدة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج حقل الشرارة يعود إلى معدلاته الطبيعية بعد تعطل وجيز على يد محتجين مسلحين.
وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت على انخفاض خمسة سنتات بما يعادل 0.10 بالمئة عند 52.37 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق من المعاملات إلى 51.37 دولار للبرميل.
وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأمريكي بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 بالمئة عند 49.39 دولار للبرميل بعد هبوط إلى 48.54 دولار للبرميل.
وتراجع النفط اثنين بالمئة خلال الجلسة لكن المتعاملين أبدوا اعتقادهم بحدوث بعض عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة بفعل تداولات الخوارزميات. واستقر كلا العقدين دون مستويات الأسبوع الماضي التي كانت الأعلى لهما منذ أواخر مايو أيار.
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