المجلس الأعلى للبترول الكويتي يوافق على تأسيس شركة تابعة في دبي
قالت مصادر أن المجلس الأعلى للبترول الكويتي وافق على تأسيس شركة تابعة في إحدى المناطق الحرة بدبي.
وأوضحت المصادر أن الهدف من إنشاء الشركة الجديدة هو الاستفادة من الفرص الاستثمارية و تسويق المنتجات البترولية والتوسع في مشاريع التكرير خارج الكويت.
وأشارت إلى أن الشركة الجديدة ستكون مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول وتتبع التسويق العالمي إدارياً، مبينة أنه لن يكون هناك تعارض مع عقود المؤسسة الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن المجلس اختار دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً المنطقة الحرة بدبي بهدف الاستفادة من المزايا الضريبية والقانونية، إضافة إلى وجود مرونة في المعاملات.وكالات
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