الكويت تبدأ الحقن الكيميائي في مكامن نفطية شمالية
(رويترز) - قالت شركة نفط الكويت يوم الأحد إنها بدأت الحقن الكيميائي في مكمن نفطي لاستخراج خامات نفط ثقيلة في أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان إن المشروع المُنفذ في شمال البلاد يهدف إلى "تعزيز وإنماء الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت" في إطار أهداف طموح طويلة الأجل للقطاع.
وقال سداد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة ارامكو السعودية إن الحقن الكيميائي السطحي يستخدم لاستخراج الخام الثقيل أو الموجود في مكامن يصعب النفاذ إليها.
ووصفه بأنه أسلوب باهظ التكلفة لاستخراج النفط وأحيانا يستخدم حين تفشل الأساليب التقليدية لتعزيز الإنتاج مثل التكسير والتحفيز بالأحماض في تحقيق نتائج تجارية.
والصين رائد لعالمي لهذه التقنية لاستخراج النفط.
ومعظم إنتاج الكويت يأتي من مكامن قديمة أهمها حقل برقان في الجنوب وتعتزم البلاد تطوير حقول أخرى.
وقال مسؤول في فبراير شباط إن من المستهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
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