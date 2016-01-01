النفط ينخفض متجاهلا اضطراب الإمدادات الليبية

تراجعت أسعار النفط متجاهلة انخفاض إنتاج وصادرات الخام الليبية على خلفية تجدد التهديدات الأمنية والاضطرابات العمالية، وفي ظل ضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق مقابل العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.85% إلى 51.65 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/ تشرين الأول بنسبة 0.70% إلى 48.49 دولار، في تمام الساعة 02:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك، مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 93.38 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وقالت "بلومبرج" إن إمدادات حقل الشرارة الليبي تراجعت بنسبة 30% خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما اضطرت الإدارة لتعليق العمليات في بعض المواقع عقب الاستيلاء على سيارتين تابعتين للشركة المشغلة تحت تهديد السلاح.

وأفادت الوكالة أيضًا بتعليق العمل في ميناء الزويتينة التصديري، إثر احتجاجات عمالية مطالبة بتحسين ظروف العمل.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني على الخام، بعدما أثيرت توقعات بتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عقب حزمة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال صدرت صباح الإثنين.