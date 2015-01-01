سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتا ليبلغ 61ر54 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 61ر54 دولار أمريكي مقابل 12ر54 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانتزاع قوات عراقية مدينة كركوك الغنية بالنفط من المقاتلين الأكراد وتوقف لفترة وجيزة بعض إنتاج الخام (حوالي 350 ألف برميل يوميا) في ثاني أكبر منتج بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 82ر57 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف 42 سنتا ليصل الى مستوى 87ر51 دولار للبرميل.(النهاية)