سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتا ليبلغ 61ر54 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 61ر54 دولار أمريكي مقابل 12ر54 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانتزاع قوات عراقية مدينة كركوك الغنية بالنفط من المقاتلين الأكراد وتوقف لفترة وجيزة بعض إنتاج الخام (حوالي 350 ألف برميل يوميا) في ثاني أكبر منتج بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 82ر57 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف 42 سنتا ليصل الى مستوى 87ر51 دولار للبرميل.(النهاية)
المواضيع الأكثر قراءة
رئيس (كتالونيا) يرفض توضيح ان كان أعلن الاستقلال عن اسبانيا ام لا
أرسل رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت اليوم الاثني كتابا إلى رئيس الوزراء الاسباني مارايانو راخوي لم يوضح فيه ما إذا كان أعلن الاستقلال عن ... التتمة
العتيبي: 1200 دينار رسوم سنوية لإصدار رخص الوافدين
أعلن النائب خالد العتيبي، عن توجيهه اقتراحا برغبة جاء فيه ما يلي: نظراً للازدحام والتكدس المروري الشديد بسبب كثرة اعداد السيارات بأنواعها المختلفة ... التتمة
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 21ر0 في المئة
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها السعري 66ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 96ر6635 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة.في ... التتمة
د.المعتوق: الهيئة الخيرية دشنت أكثر من 34 ألف مشروع تنموي بقيمة 36 مليون دولار
بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على الفقر" الذي يصادف غدا الثلاثاء ... التتمة