سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 25 سنتا ليبلغ 86ر54 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتا في تداولات امس ليبلغ 86ر54 دولار أمريكي مقابل 61ر54 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء بالرغم من توقعات بزيادة في إنتاج وصادرات الولايات المتحدة والمخاوف من أن يشكل القتال بين القوات العراقية والأكراد مخاطر على إنتاج النفط في العراق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 88ر57 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف سنتا واحدا ليصل الى مستوى 88ر51 دولار. (كونا)