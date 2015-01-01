سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 59 سنتا ليبلغ 53ر54 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 53ر54 دولار أمريكي مقابل 94ر53 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تباينت أسعار النفط أمس بنسب قليلة متأثرة بانخفاض في صادرات العراق النفطية وتباطؤ معدلات الحفر النفطي في الولايات المتحدة.
وبينما انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 37ر57 دولار ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات ليصل الى مستوى 90ر51 دولار. (كونا)
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