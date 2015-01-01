الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 356ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 302ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 400ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 307ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة احتفظ سعر صرف الدولار بمكاسب طفيفة أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس مع استمرار التكهنات بهوية الرئيس القادم للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. (كونا)