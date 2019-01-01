سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 34 سنتا ليبلغ 19ر54 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 19ر54 دولار أمريكي مقابل 53ر54 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت السعودية إنها مصممة على إنهاء الوفرة في المعروض من الخام وبدعم من توقعات بهبوط آخر في مخزونات النفط الأمريكية والتوترات في إقليم كردستان العراق.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 96 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 33ر58 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا ليصل الى مستوى 47ر52 دولار. (كونا)
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