سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 07ر1 دولار ليبلغ 05ر57 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 07ر1 دولار في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 05ر57 دولار أمريكي مقابل 98ر55 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لما بعد شهر مارس المقبل.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 90ر60 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا ليصل إلى 15ر54 دولار. (كونا)