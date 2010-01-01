سعر برميل النفط الكويتي يرتفع خمسة سنتات ليبلغ 10ر57 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط أجواء إيجابية ساعدت خام القياس العالمي مزيج برنت على تسجيل أعلى مستوى في أكثر من عامين.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 37ر61 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا ليصل الى مستوى 38ر54 دولار. (كونا)
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