سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 78ر1 دولار ليبلغ 48ر59 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78ر1 دولار أمريكي في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 48ر59 دولار مقابل 70ر57 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام لتبقى قرب أعلى مستوياتها في عامين خلال تداولات أمس معززة بتوقعات بموافقة الدول المنتجة للنفط على تمديد خفض إنتاج النفط خلال اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لنفط خام القياس العالمي مزيج برنت خارج الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها بنسبة 37 سنتا لتصل إلى مستوى 45ر62 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود أسعار النفط الخام الأمريكي تسيلم ديسمبر بنحو 20 سنتا لتصل عند مستوى 80ر55 دولار للبرميل. (كونا)