سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 35ر1 دولار ليبلغ 83ر60 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 35ر1 دولار أمريكي في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 83ر60 دولار مقابل 48ر59 دولار في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام في تعاملات امس الثلاثاء بعد أن سجلت أكبر زيادة في ستة أسابيع في تعاملات اليوم السابق وذلك بسبب ارتفاع حدة التوترات السياسية والامنية في الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الاوسط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا ليصل إلى مستوى 08ر64 دولار بعد ان أغلق يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 5ر3 في المئة مسجلا أكبر زيادة بالنسبة المئوية في نحو ستة أسابيع.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي امس 7 سنتات ليصل إلى مستوى 28ر57 دولار للبرميل. (كونا)