سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48 سنتا ليبلغ 35ر60 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا أمريكيا في تداولات أمس الاربعاء ليبلغ مستوى 35ر60 دولار مقابل 83ر60 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام في تعاملات في بورصة نيويورك التجارية امس الاربعاء مبتعدة عن اعلى سعر لها يوم الاثنين الماضي مع تراجع اخر للعقود الاجلة لاسعار برنت في بورصة لندن.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا ليصل إلى مستوى 09ر63 دولار بعد ان حقق اعلى مستوى له منذ عامين يوم الثلاثاء بسعر بلغ 42ر64 دولار.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي امس 61 سنتا ليصل إلى مستوى 58ر56 دولار للبرميل. (كونا)