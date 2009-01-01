سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48 سنتا ليبلغ 09ر60 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 09ر60 دولار أمريكي مقابل 57ر60 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط نوعا ما أمس نتيجة عوامل متضادة في التأثير منها الأوضاع في الشرق الأوسط إضافة إلى القلق من زيادة في الإمدادات الأمريكية.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا ليصل إلى مستوى 16ر63 دولار بينما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2 سنت ليصل إلى مستوى 76ر56 دولار. (كونا)
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