سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 61 سنتا ليبلغ 48ر59 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 61 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 48ر59 دولار أمريكي مقابل 09ر60 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل وبفعل تكهنات بتزايد إنتاج الخام في الولايات المتحدة وبعض الدول قد تعيد تخمة المعروض العالمي من الخام.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 95 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 21ر62 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 06ر1 دولار ليصل إلى مستوى 70ر55 دولار. (كونا)