الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 356ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 397ر0 دينار والفرنك السويسري إلى 305ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وسينظم البنك المركزي الأوروبي حدثا يجتمع فيه رؤساء بنوك مركزية أخرى من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والمركزي الياباني وسيكون لتصريحات المسؤولين رد فعل قوي على أداء عملات بلادهم في حال تطرقوا إلى السياسات النقدية ومستقبل اقتصاداتهم. (كونا)
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