سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 94 سنتا ليبلغ 54ر58 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 54ر58 دولار أمريكي مقابل 48ر59 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين واستمرار تعرض الأسعار لضغوط من توقعات أصدرتها وكالة الطاقة الدولية مؤخرا تشير إلى نمو أبطأ للطلب العالمي على الخام.

وانخفض سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 87ر61 دولار للبرميل كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا ليصل الى مستوى 33ر55 دولار. (كونا)