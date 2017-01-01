الفويضل: بدأنا خطة تفعيل دور المعهد لتقديم الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع النفطي

فالح عبدالله الفويضل

أعلن فالح عبدالله الفويضل – رئيس مجلس إدارة معهد اتحاد عمال البترول للدراسات والتخطيط، عن البدء في خطة عمل الدورات التدريبية لشهر نوفمبر وديسمبر للعام 2017م للعاملين في القطاع النفطي



وقال بأن تفعيل دور المعهد جاء بناء على توصيات المجلس التنفيذي للاتحاد الذي أكد على وجوب تعاون النقابات الزميلة في هذا الصدد بالاستجابة لما يقدمه المعهد من أنشطة ودورات تخدم العاملين في القطاع النفطي وتساهم بشكل مباشر بتحسين مستواهم الوظيفي والمهني.



وأكد الفويضل بأننا نولي اهتماما كبيرا للعنصر البشري في القطاع النفطي والذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية التي تساهم في نهوض هذا القطاع، وبين بأن خطة عمل الدورات سوف تكون في عدة محاور تهم الموظفين والتي تخص نواحي الأمن والسلامة المهنية والمفاوضات الجماعية وقوانين العمل وغيرها من الدورات التنشيطية التي تصب في صالح العاملين.



وشدد الفويضل على ضرورة تعاون الشركات النفطية من خلال منح المشاركين تفرغات من عملهم حتى يتسنى لهم المشاركة في الدورات المقدمة من قبل معهد اتحاد عمال البترول، تحقيقا لمبدأ الشراكة في خدمة الموظفين.



وختم فالح الفويضل تصريحه على أمله أن يحظى برنامج الدورات اهتماما لدى الموظفين والذي سوف نسعى جاهدين لتطوير هذه البرامج وتنويعها لتخدم أكبر شريحة ممكنة في القطاع النفطي.