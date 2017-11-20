سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 70 سنتا ليبلغ 14ر59 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 14ر59 دولار أمريكي مقابل 44ر58 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس متأثرة بارتفاع الدولار مما أضر بالسلع الأولية ومنها النفط ويأتي ذلك قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل المتوقع خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي رسميا مارس المقبل.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا ليصل إلى مستوى 22ر62 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا ليصل إلى مستوى 09ر56 دولار. (كونا)