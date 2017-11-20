سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 70 سنتا ليبلغ 14ر59 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 14ر59 دولار أمريكي مقابل 44ر58 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس متأثرة بارتفاع الدولار مما أضر بالسلع الأولية ومنها النفط ويأتي ذلك قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل المتوقع خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي رسميا مارس المقبل.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا ليصل إلى مستوى 22ر62 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا ليصل إلى مستوى 09ر56 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
(الهلال الاحمر) الكويتي يوزع مساعدات انسانية لمتضرري الزلزال في العراق
اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقي اليوم الاثنين عن توزيع مساعدات اغاثية على المتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخرا ... التتمة
ضبط مخطوطة نادرة للتوراة غربي تركيا
ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطة أثرية نادرة للتوراة يعتقد أن عمرها سبعة قرون، منحوتة على جلد الغزال وبخط ذهبي في ولاية موغلا، غربي البلاد. وذكرت مصادر ... التتمة
الداخلية: إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بقيمة 300 ألف دينار
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إحباطها محاولة تهريب شحنة من مادة الحشيش المخدرة قادمة إلى البلاد من إحدى الدول المجاورة عن طريق البحر بقيمة ... التتمة
(الصليب الاحمر) الدولية تشيد بدور الكويت ومساهماتها السخية
قالت نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر كريستين بيرلي اليوم الاثنين إن "دور الكويت ومساهماتها السخية طوال الأعوام لن تنسى".وأضافت بيرلي في كلمة افتتح ... التتمة