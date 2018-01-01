سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4 سنتات ليبلغ 18ر59 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 18ر59 دولار أمريكي مقابل 14ر59 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من التوقعات بتمديد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين اتفاق خفض الإنتاج الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 57ر60 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا ليصل إلى 83ر56 دولار. (كونا)