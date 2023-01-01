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انطلاق مهرجان القرين الثقافي الـ 23 بتكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

1 hour ago
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انطلاق مهرجان القرين الثقافي الـ 23 بتكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

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