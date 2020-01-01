افتتاح معرض (العقارات الكويتية والدولية) بمشاركة 40 شركة من 20 دولة

افتتح أمس الاحد معرض (العقارات الكويتية والدولية) بمشاركة محلية ودولية واسعة ضمت نحو 40 شركة تقدم أكثر من 200 مشروع جديد في الكويت وعدة اسواق عربية وعالمية.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة (اكسبو سيتي) المنظمة للمعرض أحمد الصفار في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح ان المعارض العقارية باتت مهمة في "شرايين" الحياة الاقتصادية في دولة الكويت لما تقدمه من فرص استثمارية تلبي طلبات المواطنين الكويتيين.

واضاف الصفار أن صناعة المعارض عليها مسؤولية لتقديم الفرص امام الراغبين من دون مخاطر مؤكدا ان الجهات ذات الصلة لاسيما وزارة التجارة والصناعة يهمها استقرار السوق العقاري المحلي من خلال تنظيم تلك المعارض ولهذا شكلت لجنة مهمتها تطهير السوق من اية ممارسات تضر مشتري العقار في هذه المعارض.

وذكر ان معظم الشركات ترغب في استقرار الاسواق العقارية الخارجية والمحلية لافتا الى انه "كلما كان الامر منظما سيصب في صالح الشركات العقارية والمستثمرين على حد سواء".

ومن جانبه كشف الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب جابر في تصريح مماثل ان المعرض يشهد مشاركة 40 شركة تطرح أكثر من 200 مشروع جديد في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية تناسب شرائح عديدة من المستثمرين والراغبين في التملك العقاري.

وقال ان الشركات المشاركة تسوق هذا العام مشاريع في أكثر من 20 دولة مبينا ان المشاركة الواسعة من مختلف المستثمرين والزوار في الدورات السابقة للمعرض تؤكد الأهمية التي بات المعرض يحظى بها.

وأوضح ان أغلب معارض الشركة تتمتع بمشاركات متميزة من شركات كبيرة وعريقة ولها سمعة طيبة في الكويت مشيرا إلى أن هذه المعارض حققت مبيعات فاقت التوقعات بسبب عاملين مهمين وهما الدعاية القوية للمعرض والعروض المقدمة.

واشاد بالاجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أي معرض عقاري مما يضمن ان كافة المنتجات المعروضة هي منتجات تم التدقيق بها أكثر من مرة ومن خلال أكثر من جهة لضمان مصداقيتها وضمان وجودها على أرض الواقع.

وشدد على أن شركته تدعم وبشكل كبير هذه الاجراءات وتحرص دوما على مشاركة الشركات التي تلبي كافة متطلبات الوزارة ولها سمعة طيبة في السوق. (كونا)