جدارية (قائد الإنسانية).. 149 ألف قصاصة تحكي ماضي الكويت وحاضرها
وتجسد الجدارية ماضي الكويت وحاضرها وتتكون من 149 ألف قصاصة ورقية من الصحف والمجلات الكويتية بطول 24 مترا وارتفاع مترين ونصف المتر وشارك في رسمها 122 طالبا إلى جانب معلمي التربية الفنية وبإشراف مباشر من إدارة المدرسة واستمر العمل فيها عامين دراسيين مما آهلها إلى دخول موسوعة غينس للارقام القياسية. (كونا)
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