الهيئة الخيرية تنظم مؤتمرا صحافيا غدا الثلاثاء حول اغاثة الصومال

د. عبدالله المعتوق

تنظم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية غدا الثلاثاء مؤتمرا صحافيا بمقرها الرئيس في جنوب السرة الساعة الـ 11 صباحا بحضور حشد من الصحافيين والإعلاميين ووكالات الأنباء للإعلان عن جهودها ضمن حملتها الإنسانية "الصومال يئن جوعا وعطشا" واستعراض حجم المأساة التي يشهدها الصومال على خلفية المجاعة التي تجتاح منطقة القرن الافريقي.

ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر رئيس الهيئة والمستشار بالديوان الأميري و نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة د. عبدالله المعتوق عن الأعمال الإغاثية التى تقدمها الهيئة لمواجهة الوضع الإنساني المأساوى بالصومال في أعقاب وفاة عشرات الصوماليين ونفوق مواشيهم وتلف مزارعهم، وتطور الاوضاع الإنسانية إلى مجاعة حقيقية.

وتشير التقارير الميدانية إلى إن المتضررين فى حاجه عاجلة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية والمواد الغذائية الضرورية والمياه الصالحة للشرب.

وطالبت مؤسسات دولية الجمعيات الخيرية والجهات المانحة بضرورة تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه المتضررين، والتدخل السريع والفورى لإنقاذ حياة آلاف البشر من الموت المحقق ، مضيفة أن حوالي 3 ملايين صومالى فى حاجة إلى مساعدات عاجلة، وأن أكثر من 944 ألف طفل يعانون سوء التغذية ، وأن هناك حركة نزوح واسعة من المناطق الأكثر تضررا وصلت إلى 1.1 مليون نازح.

وتعد الصومال واحدة من الدول المصنفة على أنها على وشك مواجهة مخاطر مجاعة حادة، وتواجه منطقة القرن الإفريقي بشكلٍ عام موجة حادة من الجفاف الناجم عن قلة الأمطار، وهو الأمر الذي يهدد حياة أكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة.