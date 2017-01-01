التعليم العام على رأس اولويات الدولة في (رؤية كويت 2035)
تهتم دولة الكويت بالتعليم منذ نشأتها وتضع قطاع التعليم العام على رأس اولوياتها في (رؤية كويت جديدة 2035) نظرا لأهمية هذا القطاع في تنشئة الأجيال وايجاد رأسمال بشري مبدع وطموح.
وتعكس مدارس التعليم العام الحكومي والخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني وتعليم الكبار اهتمام الدولة الكبير في التعليم إذ وصل عددها إلى أكثر من 1450 مدرسة متكاملة الخدمات يقوم عليها أكثر من 82 الف معلم ومعلمة من أعضاء هيئة التدريس في حين يبلغ عدد فصولها التعليمية أكثر من 24 الفا. (كونا)
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