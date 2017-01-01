المبارك يرعى افتتاح فندق فور سيزون الكويت
تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل افتتاح فندق فور سيزون الكويت.
حضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وعدد من الوزراء ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت والمستشارين بالديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمحافظين.
هذا وألقى محمد عبدالعزيز الشايع ومؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة وفنادق ومنتجعات فور سيزون السيد ايزادور شارب كلمتين بهذه المناسبة. (كونا)
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