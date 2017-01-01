الأمانة العامة للأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ 21

جانب من المؤتمر الصحفي

أطلقت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية اليوم الأربعاء مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتجويد الـ21 والتي تقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح تحت شعار (يحبهم ويحبونه).

وقال نائب الأمين العام للمصارف الوقفية رئيس اللجنة التحضيرية للمسابقة منصور الصقعبي في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن أبناء الكويت ذكورا وإناثا يقبلون باختلاف أعمارهم سنويا على المشاركة في هذه المسابقة حفظا وتجويدا وتدبرا وذلك في جو تنافسي مشجع ليكونوا جيلا من القراء والحفظة.

وأضاف الصقعبي أن من مؤشرات حب أهل الكويت لكتاب الله المجيد وتمسكهم أبنائهم به أن بلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة عام 1997 حتى العام الماضي نحو 27 ألف متسابق ومتسابقة وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاقها 6220 فائزا وفائزة.

وذكر أن مسابقة هذا العام تنطلق تحت شعار (يحبهم ويحبونه) إذ إن محبة الله تعالى هي أسمى نعمة يتوق لها المؤمنون ويتطلعون إليها وبالأخص حفظة كتاب الله تعالى فالمؤمن الحق يتشوق لنيل رضا الله ومحبته.

وتقدم بالشكر الجزيل لمقام سمو أمير البلاد على رعاية سموه الكريمة لهذه المسابقة وإسهاماته المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى وحرصه على نشأة شباب هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وخصوصا مع اختيار دولة الكويت عاصمة الشباب العربي 2017. (كونا)