روسيا:على ترامب أن يكون محددا بشأن المناطق الآمنة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون أكثر تحديدا بشأن اقتراحه بإقامة مناطق آمنة في سوريا، وقال إن محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأساوية.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، في أبو ظبي، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه يأمل أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأمريكية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلا عن المناطق الآمنة.
وقال لافروف إنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التي نُفذت في ليبيا عام 2011.
من جانبه اعتبر وزير خارجية دولة الامارات المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان اليوم الاربعاء، أن مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بحظر سفر مواطني دول ذات اغلبية مسلمة «سيادي» وغير موجه ضد الاسلام.
وأضاف «الولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن القرارات السيادية»، مضيفا ان هناك «محاولات لاعطاء انطباع ان هذا القرار موجه ضد ديانة معينة» لكن «هذا الكلام غير صحيح».(رويترز)
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