الأمير محمد بن سلمان يتوجّه إلى أميركا للقاء ترمب
توجّه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدداً من المسؤولين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي ستبدأ زيارة الأمير محمد بن سلمان رسمياً غداً الخميس، وسيتم خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وأميركا، وستناقش القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في بيان الديوان الملكي: "غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صباح هذا اليوم الاثنين 14 / 6 / 1438هـ الموافق 13 / 3 / 2017م إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل تبدأ يوم الخميس 17 / 6 / 1438هـ الموافق 16 / 3 / 2017 م يلتقي خلالها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
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