السعودية وأميركا تتفقان على خطر إيران بالمنطقة

الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء

قال مستشار كبير لولي ولي العهد السعودي إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفقا في اجتماعهما على أن إيران تمثل تهديدا أمنيا على المنطقة، وأكد أن اجتماعهما كان تحولا تاريخيا في العلاقات بين البلدين.



وقال المستشار السعودي في بيان إن ترامب وولي ولي العهد "تطابقت وجهات نظرهما بشكل تام حول خطورة التحركات الإيرانية التوسعية في المنطقة، وإن إيران تحاول كسب شرعيتها في العالم الإسلامي عبر دعم المنظمات الإرهابية".



وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان أكد أن الاتفاق النووي الإيراني "سيئ وخطير للغاية على المنطقة، وشكل صدمة للعارفين بسياسة المنطقة، وإنه لن يؤدي إلا لتأخير النظام الإيراني الراديكالي لفترة من الزمن في إنتاج سلاحه النووي".



وذكر المستشار السعودي أن المحادثات تمثل نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين البلدين، وأضاف مستشار ولي ولي العهد السعودي أن اللقاء أعاد الأمور لمسارها الصحيح، ويشكل نقلة كبيرة للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، و"ذلك بفضل الفهم الكبير للرئيس ترمب لأهمية العلاقات بين البلدين واستيعابه ورؤيته الواضحة لمشاكل المنطقة".



وقال بيان المستشار السعودي إن الأمير محمد بن سلمان "أبدى ارتياحه بعد اللقاء للموقف الإيجابي والتوضيحات التي سمعها من الرئيس ترمب حول موقفه من الإسلام، وذلك عكس ما روّجه الإعلام عن الرئيس الأميركي"، وأضاف أن لدى ترمب نية جادة وغير مسبوقة للعمل مع العالم الإسلامي، وتحقيق مصالحة بشكل كبير، وأنه يرى فيه صديقا حقيقيا للمسلمين.



وأوضح المستشار أن الجانبين ناقشا في الاجتماع العديد من الملفات الاقتصادية بين البلدين، ومنها استثمارات سعودية كبيرة في الولايات المتحدة، وفتح فرص للشركات الأميركية بشكل كبير واستثنائي للدخول إلى السوق السعودية.



وفي تعليق للجزيرة، قال الباحث السعودي في العلاقات الدولية هشام الغنام إن زيارة ولي ولي العهد السعودي للولايات المتحدة تتصدرها الأولويات الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، ورغبة المملكة في الانفكاك من العقدة النفطية، ولكن ذلك لن يحجب أهمية الشق السياسي في الزيارة.



وكان الرئيس الأميركي التقى ولي ولي العهد السعودي في البيت الأبيض في أول لقاء لمسؤول سعودي على هذا المستوى منذ تنصيب ترمب، وقال مراسل الجزيرة بواشنطن فادي منصور إن هذا اللقاء -الذي حضره عدد كبير من مستشاري ترمب- يمهد للقاء المقرر الخميس المقبل لإجراء مباحثات رسمية بين الجانبين.



(رويترز)